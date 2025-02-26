Portekiz Kupası çeyrek finali | Benfica - Sporting Braga maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz Kupası çeyrek finali | Benfica - Sporting Braga maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz Kupası’nda çeyrek final mücadelesinde yarı final bileti için sahaya çıkacak olan Benfica ile Sporting Braga, kritik maçta kozlarını paylaşacak. Kupada iddiasını sürdüren iki ekip de kupa için sahaya çıkacak. Peki, Benfica - Sporting Braga maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2025- 14:31