Fransa Kupası çeyrek finali | Stade Briochin - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Kupası çeyrek finali | Stade Briochin - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Kupası’nda çeyrek final mücadelesinde yarı final bileti için sahaya çıkacak olan Stade Briochin ile PSG, kritik maçta kozlarını paylaşacak. Kupada iddiasını sürdüren iki ekip de kupa için sahaya çıkacak. Peki, Stade Briochin - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2025- 14:31 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025- 14:31