Fransa Kupası çeyrek finali | Brest - Dunkerque maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Kupası çeyrek finali | Brest - Dunkerque maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Kupası’nda çeyrek final mücadelesinde yarı final bileti için sahaya çıkacak olan Brest ile Dunkerque, kritik maçta kozlarını paylaşacak. Kupada iddiasını sürdüren iki ekip de kupa için sahaya çıkacak. Peki, Brest - Dunkerque maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2025- 14:31 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025- 14:31