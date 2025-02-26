Çorum FK - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final öncesi C Grubu son maçında Çorum FK ile Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorum FK - Boluspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2025- 11:30