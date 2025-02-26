Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final öncesi A Grubu son maçında Ankaragücü, evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Alanyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü - Alanyaspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu son maçında Ankaragücü ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Alanyaspor maçı 26 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma A2TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

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