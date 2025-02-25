Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final öncesi maçında Net Global Sivasspor - Bodrum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Net Global Sivasspor - Bodrum FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Net Global Sivasspor - Bodrum FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu son maçında Net Global Sivasspor ile Bodrum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Net Global Sivasspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NET GLOBAL SİVASSPOR - BODRUM FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Net Global Sivasspor - Bodrum FK maçı 25 Şubat Salı günü saat 15.00'te oynanacak. Karşılaşma A2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NET GLOBAL SİVASSPOR - BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE

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