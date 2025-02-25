Kırklarelispor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final öncesi son maçında Kırklarelispor ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kırklarelispor - Kocaelispor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2025- 12:20