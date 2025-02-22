İngiltere Premier Lig’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluk yarışında iddialı olan Arsenal, kümede kalma savaşı veren West Ham United’ı Emirates Stadyumu’nda ağırlıyor. Zirve takibini sürdüren Topçular, Liverpool ile arasındaki puan farkını kapatma hedefinde. Öte yandan, West Ham United ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Mikel Arteta’nın öğrencileri, bu sezon istikrarlı performanslarıyla şampiyonluk için iddialı konumda. Son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Arsenal, geçtiğimiz hafta Leicester City karşısında 2-0’lık net bir galibiyet elde etti. Özellikle Declan Rice ve Martin Ødegaard’ın liderliğinde sahaya etkili bir futbol yansıtan Londra ekibi, West Ham karşısında da hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Peki, Arsenal-West Ham United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Arsenal-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan dorukta. 26. hafta mücadelesinde Arsenal, Emirates Stadyumu'nda West Ham United'ı konuk ediyor. Zirve mücadelesini sürdüren Topçular, şampiyonluk yolunda hata yapmadan yoluna devam etmek isterken, kümede kalma savaşı veren konuk ekip sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde. Mikel Arteta'nın öğrencileri, bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek için emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz hafta Leicester City'yi 2-0 mağlup eden Londra temsilcisi, iç sahada da aynı istikrarı sürdürerek taraftarına bir galibiyet daha armağan etmeyi hedefliyor. Ligde oynadığı 25 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Arsenal, Declan Rice ve Martin Ødegaard önderliğinde tempolu bir futbol sergileyerek rakibine üstünlük kurmak istiyor. Graham Potter yönetimindeki West Ham United, ligde kalma mücadelesinde kritik bir viraja giriyor. Son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen ve 3 mağlubiyet yaşayan deplasman ekibi, 27 puanla 16. sırada yer alıyor. Kritik karşılaşmayı Craig Pawson yönetecek. Peki, Arsenal-West Ham United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

ARSENAL-WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında oynanacak Arsenal-West Ham United maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

ARSENAL-WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-West Ham United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL'DA HEDEF 3 PUAN

Premier Lig'de deplasmanda oynadığı Leicester City maçını 2-0 kazanan Arsenal, şampiyonluk yarışında çıkışını sürdürmek istiyor. West Ham United maçında hata yapmak istemeyen Arteta'nın öğrencileri, kritik karşılaşmayı kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor. Mikel Arteta yönetiminde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Arsenal, lider Liverpool'un 8 puan gerisinde 53 puanla 2. sırada yer alıyor.