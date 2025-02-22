Lille - Monaco maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan sürerken Lille ile Monaco 23. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Lille ile Monaco 23. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lille - Monaco maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.