Benfica - Boavista maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liga Portugal'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 23. haftada Benfica ile Boavista karşılaşacak. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün oynadığı takımın nasıl mücadele edeceği merak ediliyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamdı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Boavista maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maça dair öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2025- 11:01 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025- 11:01