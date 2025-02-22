Fulham-Crystal Palace maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Fulham-Crystal Palace maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puan ile ayrılmak isterken, karşılaşmayı kimin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fulham-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2025- 14:30