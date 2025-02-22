Fulham-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Fulham sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. İki takım da sahadan 3 puan ile ayrılmak isterken, karşılaşmayı kimin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fulham-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FULHAM-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fulham-Crystal Palace maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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