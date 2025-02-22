Bournemouth-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Bournemouth sahasında Wolverhampton'ı ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan deplasman takımı, kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet 4 mağlubiyet alan Wolverhampton, 19 puanla 17. sırada yer alıyor. Vitor Pereira yönetiminde kötü gidişi engellemek isteyen Kurtlar, Bournemouth deplasmanında 3 puan almanın yollarını arayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bournemouth-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BOURNEMOUTH-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bournemouth-Wolverhampton maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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