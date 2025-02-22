Bournemouth-Wolverhampton maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth-Wolverhampton maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan deplasman takımı, kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet 4 mağlubiyet alan Wolverhampton, 19 puanla 17. sırada yer alıyor. Vitor Pereira yönetiminde kötü gidişi engellemek isteyen Kurtlar, Bournemouth deplasmanında 3 puan almanın yollarını arayacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bournemouth-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2025- 14:30 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025- 14:30