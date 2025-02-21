Fenerbahçe'de hedef çeyrek final: Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu sona ererken, temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki geleceği de netleşti. Sarı-kırmızılılar, 4-1'in rövanşında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Öte yandan Fenerbahçe, Anderlecht karşısında ilk maçı 3-0 kazandıktan sonra deplasmandaki rövanşı 2-2'lik skorla tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Play-off etabının tamamlanmasının ardından son 16 turuna kalan takımlar da belli oldu. Sarı-lacivertlilerin kura çekimindeki muhtemel rakipleri açıklanırken, futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa macerası netleşti. Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşen Galatasaray, ilk maçta aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından rövanşta 2-2 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Fenerbahçe ise Anderlecht karşısında ilk maçta sergilediği üstün performansla 3-0'lık galibiyet elde etti. Belçika'daki rövanşta 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan sarı-lacivertliler, toplamda 5-2'lik skorla son 16 turuna kalmayı başardı. Play-off turunun tamamlanmasıyla birlikte son 16 turunda mücadele edecek takımlar belli olurken, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de şekillendi. Sarı-lacivertlilerin kura çekimindeki rakibinin kim olacağı futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AVRUPA LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin de rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi 21 Şubat Cuma günü saat 15.00'te başlayacak. Hangi takımların eşleşeceği heyecanla beklenirken, kura çekimi TRT ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht'i elemeyi başaran temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri Olympiakos ya da Rangers olacak.

AVRUPA LİGİ'NDE SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

2024-2025 sezonunda yeni formatıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 8'de tamamlayan Lazio, Athletic Bilbao, Tottenham, Frankfurt, Lyon, Olympiakos, Rangers play-off oynamadan son 16 turuna kalma başarısı gösterdi.

Play-off eşleşmesini geçerek son 16 turuna kalan takımlar ise şöyle: Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma.

SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları 6 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak. Kura çekimi yapıldıktan sonra belli olacak fikstür ve saatler, futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor.