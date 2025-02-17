Cristiano Ronaldo İsmail Kartal'a karşı! Persepolis-Al Nassr maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Asya futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan AFC Şampiyonlar Ligi’nde büyük bir heyecan yaşanıyor. İran’ın güçlü temsilcisi Persepolis, Suudi Arabistan devi Al Nassr’ı konuk edecek. İsmail Kartal ve Stefano Pioli gibi iki önemli teknik adamın taktik savaşı vereceği mücadelede, futbolseverler nefeslerini tutmuş durumda. Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla bu kez İran’da sahaya çıkacak. Peki, Persepolis-Al Nassr maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Persepolis-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Asya futbolunun en büyük sahnesi olan AFC Şampiyonlar Ligi'nde gözler Persepolis ile Al Nassr arasında oynanacak dev maça çevrildi. Futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede İsmail Kartal ve Serdar Dursun, İran ekibinin başarısı için sahada olacak. Öte yandan, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla Tahran'a konuk olacak. Yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çeken Al Nassr, İran deplasmanında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Cristiano Ronaldo'nun performansı ise futbol dünyasında büyük bir merak konusu. Peki, Persepolis-Al Nassr maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

PERSEPOLİS-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

AFC Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında oynanacak Persepolis-Al Nassr maçı 17 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

PERSEPOLİS-AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsmail Kartal, Serdar Dursun ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin yer alacağı Persepolis-Al Nassr maçı 17 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Spor SMART ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PERSEPOLİS VE AL NASSR PUAN DURUMU

Persepolis ile Al Nassr AFC Şampiyonlar Ligi 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda 6 puan toplayabilen İran ekibi 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor. 3. sırada yer alan Al Nassr ise oynadıpı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 16 puan toplamayı başardı.