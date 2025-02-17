Barcelona-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Barcelona sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Real Madrid'in Osasuna deplasmanında puan kaybettiği haftada hata yapmak istemeyen Katalan ekibi, üst üste dördüncü galibiyetini almayı amaçlıyor. Hans Flick yönetiminde birinci sıradan üçüncülüğe kadar gerileyen ev sahibi takım, taraftarı önünde puan farkını kapatmayı hedefliyor. Lamine Yamal ve Raphinha gibi isimleriyle gol yollarında etkili olmaya çalışan ev sahibi takımın 23 hafta sonunda 48 puanı bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Barcelona-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2025- 14:10