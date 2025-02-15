İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Southampton sahasında Bournemouth'u konuk edecek. İki büyük takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Southampton-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Southampton sahasında Bournemouth'u ağırlayacak. İki büyük takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Southampton-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOUTHAMPTON-BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Southampton-Bournemouth maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.

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