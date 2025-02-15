İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek. İki büyük takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fulham-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Fulham sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak. İki büyük takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham-Nottingham Forest maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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