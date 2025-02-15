Leicester City-Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Kümede kalma savaşı veren Leicester City, şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal'i King Power Stadyumu'nda ağırlıyor. İki takımın da hedefleri farklı olsa da, sahada gösterecekleri performans büyük merak konusu. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, bu sezon şampiyonluk kupasını kaldırmak için mücadele ediyor. Geçtiğimiz hafta Manchester City'yi 5-1 mağlup ederek moral depolayan Londra ekibi, bu karşılaşmada da 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Ligde oynadığı 24 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Arsenal, istikrarlı performansını devam ettirerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Takımın önemli isimlerinden Declan Rice, orta sahada kilit bir rol üstlenirken, hücum hattındaki yıldızlar da zorlu deplasmanda etkili bir oyun sergilemeye hazırlanıyor. Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Leicester City, zor günler geçiriyor. Son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen ve 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan ev sahibi ekip, Ruud van Nistelrooy yönetiminde yeniden yükselişe geçmek istiyor. 17 puanla 18. sırada bulunan Leicester, kendi sahasında güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuca imza atarak umutlarını yeşertmeyi hedefliyor. Peki, Leicester City-Arsenal maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?
LEICESTER CITY-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Leicester City-Arsenal maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak.
LEICESTER CITY-ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
King Power Stadyumu'nda oynanacak Leicester City-Arsenal maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ARSENAL KAZANAN TARAF OLMAK İSTİYOR
Premier Lig'de evinde oynadığı Manchester City maçını 5-1 kazanan Arsenal, şampiyonluk yarışında çıkışını sürdürmek istiyor. Leicester City deplasmanında hata yapmak istemeyen Arteta'nın öğrencileri, kritik karşılaşmayı kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor. Mikel Arteta yönetiminde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Arsenal, lider Liverpool'un 7 puan gerisinde 50 puanla 2. sırada yer alıyor.