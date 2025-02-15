Leicester City-Arsenal maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? (Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'de heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Kümede kalma savaşı veren Leicester City, şampiyonluk yolunda kritik bir virajda olan Arsenal’i konuk edecek. İki takımın da hedefleri farklı olsa da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacakları kesin. Bu sezon şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olan Arsenal, geçtiğimiz hafta Manchester City’yi 5-1 mağlup ederek moral depoladı. Son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Londra ekibi, çıkışını sürdürmek ve Liverpool ile arasındaki puan farkını kapatmak istiyor. Teknik direktör Mikel Arteta, taktik planlarını hazırlarken, Declan Rice liderliğindeki orta saha bu karşılaşmada da kilit rol oynayacak. Ruud van Nistelrooy yönetimindeki Leicester City, Premier Lig’de oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Son 5 maçında 4 mağlubiyet alan ve 17 puanla 18. sırada bulunan ev sahibi ekip, küme düşme hattından kurtulmak için taraftarı önünde sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Sezon boyunca büyük takımlara karşı zaman zaman dirençli oyunlar sergileyen Leicester, güçlü rakibi karşısında sahadan puanla ayrılmanın yollarını arayacak. Peki, Leicester City-Arsenal maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2025- 13:40