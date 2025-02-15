İspanya La Liga'nın 24. haftasında Leganes sahasında Deportivo Alaves'i konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İki takımın da 3 puanla ayrılmak istediği mücadele hakkında futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Leganes-Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Leganes-Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 24. haftada Leganes sahasında Deportivo Alaves'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leganes-Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEGANES-DEPORTIVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leganes-Deportivo Alaves maçı 15 Şubat Cuma günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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