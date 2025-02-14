Brest-Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Brest sahasında Auxerre'yi konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puan ile ayrılmak isterken, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest-Auxerre maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BREST-AUXERRE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Brest-Auxerre maçı 14 Şubat Cuma günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.
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