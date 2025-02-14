Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Augsburg sahasında Leipzig'i konuk edecek. Kritik maçta iki takım da 3 puan almak isterken, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Augsburg-Leipzig maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Augsburg sahasında Leipzig'i konuk edecek. Kritik maçta iki takım da 3 puan almak isterken, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Augsburg-Leipzig maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG-LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg-Leipzig maçı 14 Şubat Cuma günü saat 22.30'da beIN Sports 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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