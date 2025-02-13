Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Shabab Riyadh sahasında Al-Qadsiah'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Shabab Riyadh - Al-Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Shabab Riyadh - Al-Qadsiah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ahli Jeddah ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Shabab Riyadh - Al-Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL SHABAB RİYADH - AL-QADSİAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Shabab Riyadh - Al-Qadsiah maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 18.25'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.