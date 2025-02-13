Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Akhdoud sahasında Damac'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Akhdoud - Damac maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Akhdoud - Damac maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Akhdoud ile Damac karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Akhdoud - Damac maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AKHDOUD - DAMAC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Akhdoud - Damac maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 17.10'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.