Manchester United - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere FA Cup 4. turunda futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Manchester United Old Trafford'da Leicester City'yi ağırlarken, iki köklü kulüp tur biletini kapmak için kozlarını paylaşacak. Bir önceki turda Arsenal'i penaltılarla saf dışı bırakan Manchester United, bu kez de Leicester engelini aşarak turnuvadaki iddiasını sürdürmek istiyor. Londra temsilcisine karşı iki penaltı kurtaran ve yıldızlaşan Altay Bayındır'ın kritik karşılaşmada ilk 11'de olup olmayacağı ise büyük merak konusu. Ruud van Nistelrooy yönetimindeki Leicester City, FA Cup 3. turunda Queens Park Rangers'ı 6-2 gibi net bir skorla geçti. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Leicester City, adını üst tura yazdırmanın peşinde. FA Cup 4. turunun bu kritik karşılaşmasını Michael Salisbury yönetecek. Peki, Manchester United - Leicester City maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? Detaylar haberimizde...
MANCHESTER UNITED - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere FA CUP 4. turunda oynanacak Manchester United - Leicester City maçı 7 Şubat Cuma günü saat 23.00'te başlayacak.
MANCHESTER UNITED - LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
7 Şubat Cuma günü saat 23.00'te Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Leicester City maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MANCHESTER UNITED - LEICESTER CITY MAÇI CANLI İZLE
ALTAY BAYINDIR İLK 11'DE OLACAK MI?
FA CUP 3. turda oynanan Arsenal karşılaşmasında iki penaltı atışını ve kritik pozisyonları kurtaran Altay Bayındır, Manchester United'ın tur biletini almasını sağlamıştı. Leicester City ile oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Kırmızı Şeytanlar'da A Milli kalecinin tekrar ilk 11'de forma giyeceği tahmin ediliyor.