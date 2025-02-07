Manchester United - Leicester City TIKLA İZLE | Manchester United - Leicester City maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

İngiltere FA Cup 4. turunda futbolseverleri nefes kesen bir mücadele bekliyor. Manchester United Old Trafford’da Leicester City’yi ağırlıyor. Kırmızı Şeytanlar, bir önceki turda Arsenal’i penaltılarla geçerek büyük ses getirirken, kaleci Altay Bayındır’ın performansı adeta maçın sonucunu belirledi. Şimdi ise güçlü rakibine karşı kazanan taraf olmak isteyen ev sahibi takım, Teknik Direktör Ruben Amorim yönetiminde iç saha avantajını kullanmak istiyor. Konuk ekip Leicester City ise 3. turda Queens Park Rangers’ı 6-2’lik farklı skorla mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Hücum hattında etkili isimlere sahip olan Leicester, Manchester deplasmanında sürpriz bir galibiyetle turu geçen taraf olmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Manchester United - Leicester City maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2025- 18:31