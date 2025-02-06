İstanbulspor - Kasımpaşa ZTK TIKLA İZLE | Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Trendyol Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin sahne aldığı grupta, iki takım da ilk haftayı puansız kapattı. Hem İstanbulspor hem de Kasımpaşa, bu maçta galibiyet alarak gruptaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Teknik Direktör Hakan Keleş’in ayrılığı sonrası takımı Burak Yılmaz’a emanet eden Kasımpaşa, yeni hocasıyla çıkış arıyor. Ligde son olarak Adana Demirspor’u mağlup ederek moral kazanan İstanbul ekibi, Türkiye Kupası’nda da aynı başarıyı göstermek istiyor. İlk hafta Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup olan deplasman takımı, bu kez hata yapmadan üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Uğur Okulları İstanbulspor da Türkiye Kupası’nda istediği başlangıcı yapamadı. İlk hafta Gaziantep FK’ya 4-0 kaybeden sarı-siyahlılar, güçlü rakibi Kasımpaşa karşısında galibiyet arayacak. Peki, Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta mücadelesinde Uğur Okulları İstanbulspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. İlk hafta maçlarında sahadan puansız ayrılan iki İstanbul ekibi, kritik karşılaşmada galibiyet arayacak. Kupada iddiasını sürdürmek isteyen takımlar, sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkıyor. Teknik Direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getiren Kasımpaşa, genç hocasıyla çıkış yakalamak istiyor. Ligde son olarak Adana Demirspor'u mağlup eden lacivert-beyazlılar, bu ivmeyi Türkiye Kupası'na da taşımayı hedefliyor. İlk hafta Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Kasımpaşa, İstanbulspor karşısında telafi peşinde. Kadro tercihlerinin nasıl olacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. İstanbulspor ise Türkiye Kupası'nda istediği sonucu alamadı. İlk hafta Gaziantep FK karşısında 4-0'lık ağır bir yenilgi alan sarı-siyahlılar, güçlü rakibi Kasımpaşa karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Peki, Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...

UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında oynanacak Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 13.00'te başlayacak.

UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

6 Şubat Perşembe günü saat 13.00'te Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

İSTANBULSPOR İLE KASIMPAŞA ARASINDA 79. RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek olan İstanbulspor ile Kasımpaşa 79. kez rakip olmaya hazırlanıyor. İki İstanbul takımının daha önce oynadığı karşılaşmalardan 36'sını İstanbulspor kazanırken, 23 mücadeleyi de Kasımpaşa üstün tamamladı. 19 maç ise iki takımın beraberliğiyle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa maçının hakemi Reşat Onur Coşkunses oldu. Coşkunses'in yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ve Ramazan Ufuk Avdaş yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Sabit Selvi üstlenecek.