Alanyaspor - Fatih Karagümrük ZTK TIKLA İZLE | Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor sahasında Solwie Energy Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. İlk hafta Trabzonspor’a karşı aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından çıkış arayan Alanyaspor, taraftarı önünde kazanarak grupta avantaj sağlamak istiyor. Akdeniz temsilcisi, Türkiye Kupası’nda yoluna devam etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde çıkış arayan ev sahibi takım, 1. Lig temsilcisine karşı sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İlk hafta Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup ederek kupaya iyi bir başlangıç yapan Fatih Karagümrük, çıkışını sürdürmek istiyor. Aynı zamanda Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren İstanbul temsilcisi, güçlü rakibi karşısında da puan veya puanlar alarak avantaj yakalamanın peşinde. Peki, Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Corendon Alanyaspor sahasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Kupada yoluna devam etmek isteyen iki ekip, kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ev sahibi Alanyaspor, ilk hafta Trabzonspor'a 3-0 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Taraftarı önünde etkili bir performans göstermek isteyen Akdeniz ekibi, üç puanı hanesine yazdırarak iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki karşılaşmaya hazırlanan ev sahibi takım, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Öte yandan, İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ise ilk hafta Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek kupaya galibiyetle başladı. Üst üste ikinci 3 puanını almak isteyen Karagümrük, gruptaki avantajını korumak istiyor. Süper Lig'e yükselme mücadelesini sürdüren ekip, kupada da başarılı bir performans sergileyerek iki kulvarda da yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

CORENDON ALANYASPOR - SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 18.30'da başlayacak.

CORENDON ALANYASPOR - SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

6 Şubat Perşembe günü saat 18.30'da Gain Park Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

ALANYASPOR İLE FATİH KARAGÜMRÜK ARASINDA 11. RANDEVU

Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak olan Corendon Alanyaspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük 11. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda 5 defa Akdeniz temsilcisi kazanırken, 1 mücadeleden de İstanbul ekibi üstün ayrıldı. İki takımın oynadığı 4 maç ise beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçının hakemi Burak Olcar oldu. Olcar'ın yardımcılıklarını Emir Eray Eyisoy ve Salih Burak Demirel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Murat Kasap üstlenecek.