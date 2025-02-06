Boluspor - Galatasaray TIKLA İZLE | Geosis Boluspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Geosis Boluspor sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. İlk hafta RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Trendyol 1. Lig ekibi karşısında hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Kupadaki hedeflerine ulaşmak için mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Cimbom, deplasmanda avantajlı bir skor almayı amaçlıyor. Zorlu karşılaşma öncesi bazı önemli isimlerini Bolu’ya götürmeyen Cimbom'da yeni transfer Alvaro Morata’nın maç kadroda yer aldığı açıklandı. Teknik direktör Okan Buruk’un ilk 11 tercihi merak ediliyor. Türkiye Kupası’nın ilk haftasında Eyüpspor’a 1-0 kaybeden Boluspor, taraftarı önünde güçlü rakibine karşı bir sürprize imza atmayı hedefliyor. Peki, Geosis Boluspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...

Geosis Boluspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Geosis Boluspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. İlk hafta galibiyetle tanışamayan iki ekip de bu kritik mücadelede üç puan için sahaya çıkacak. Galatasaray, kupadaki iddiasını güçlendirmek adına bu karşılaşmadan avantajlı ayrılmayı hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Bolu'ya giden sarı-kırmızılı ekipte bazı önemli isimler kafilede yer almadı. Ancak takımın yeni yıldızlarından Alvaro Morata'nın kadroya dahil edilmesi, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. RAMS Başakşehir ile oynadığı ilk maçta 2-2 berabere kalan Cimbom, bu kez hata yapmak istemiyor. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu. Kendi sahasında güçlü rakibi Galatasaray karşısında sürpriz bir sonuç alarak gruptaki şansını artırmayı hedefleyen Bolu ekibi, taraftarının desteğiyle sahaya iddialı çıkmayı amaçlıyor. Peki, Geosis Boluspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? Detaylar haberimizde...

GEOSİS BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda oynanacak Geosis Boluspor - Galatasaray maçı 6 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak.

GEOSİS BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

6 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Geosis Boluspor - Galatasaray maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

8 İSİM BOLU'YA GÖTÜRÜLMEDİ

Türkiye Kupası maçı için Bolu'ya giden Galatasaray'da 7 isim kadroda yer almadı. Sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Mauro Icardi, Yunus Akgün, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs kafilede götürülmedi. Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen 2. haftada oynanacak maçın listesinde yer almadı. Gaziantep FK maçında travmaya bağlı olarak sakatlanan ve dışarı çıkarılan Roland Sallai de tecbir amaçlı Bolu'ya götürülmedi.

ALVARO MORATA İLK 11'DE OLACAK MI?

Devre arası transfer döneminde Milan'dan kiralanan Alvaro Morata, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı lig maçında sonradan oyuna girmişti. Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında oynanacak Boluspor maçının kadrosunda da yer alan İspanyol yıldızın ilk 11'de olup olmayacağı merak ediliyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un şans vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla mücadele etmek isteyen Alvaro Morata'nın ilk 11'de görev alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında oynanacak Boluspor - Galatasaray maçında rotasyonla çıkması beklenilen sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata'nın ilk defa 11'de şans bulacağı tahmin ediliyor. İşte, Boluspor - Galatasaray muhtemel 11'leri:

Boluspor: Çağlar, Ali, Oulare, Onur, Enes, Estreala, Liço, Sıraçhan, Mukairu, Berk, Aleksic

Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Efe, Eyüp, Berat, Yusuf, Ahmed, Morata

BOLUSPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 7. RANDEVU

Türkiye Kupası 2. haftasında karşı karşıya gelecek olan Boluspor ile Galatasaray 7. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 6 defa rakip olan takımlar, galibiyetleri paylaştı. Bu maçlardan 3'ünü sarı-kırmızılılar kazanırken, 3 karşılaşmadan da kırmızı-beyazlılar galip ayrılmasını bildi.

MARIO LEMINA BOLU'DA OLACAK MI?

Boluspor ile Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Galatasaray, Mario Lemina ile anlaşıldığını açıkladı. Gabonlu futbolcu ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzayan sarı-kırmızılılarda deneyimli oyuncunun Türkiye Kupası maçında kadroda olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında herhangi bir resmi açıklama gelmezken, Mario Lemina'nın Boluspor maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında 6 Şubat Perşembe günü Boluspor'a konuk olacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı ve Bolu'ya gitti. Bölgedeki sarı-kırmızılı taraftarlar kafileyi karşıladı. Kritik karşılaşma için Bolu'ya gelen Aslan, dün karlı bir havayla karşılaştı. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede, maç saatinde kar yağışı bekleniyor.

GALATASARAY'DA TEK KUPA

Türkiye Kupası'nı 18 defa müzesine götürerek kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, 2024-2025 sezonunda da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. 23 kez final oynama başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde unvanını sağlamlaştırmak istiyor. İlk hafta maçında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Cimbom, Boluspor karşısında kazanarak kupa yolunda avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

BOLUSPOR SÜPRİZE İMZA ATMAK İSTİYOR

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1461 Trabzon FK'yı 4-0 eleyerek, gruplara kalan Boluspor, C Grubu'ndaki ilk maçında İkas Eyüpspor'a 1-0 kaybetti. 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı konuk edecek olan kırmızı-beyazlılar, taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Puan ya da puanlar almak isteyen Boluspor'un nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Geosis Boluspor - Galatasaray maçının hakemi Yiğit Arslan oldu. Arslan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Egemen Savran yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Hasan Kaçar üstlenecek.