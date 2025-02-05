İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-2 mağlup etti ve yarı final biletini kaptı.

İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-2 yenerek üst tura yükseldi.

Municipal de Butarque'de oynanan maçta Real Madrid, 18. dakikada Luka Modric ve 25. dakikada Endrick ile 2-0 öne geçti ancak 39. dakikada penaltıdan ve 59. dakikada Juan Diaz durumu 2-2'ye getirdi.

Mücadelede eflatun beyazlılara yarı final biletini 90+3'te genç oyuncusu Gonzalo Torres'in attığı gol ile getirdi.

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 76. dakikada yerini Dani Ceballos'a bıraktı.