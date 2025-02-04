Atalanta - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İtalya Kupası çeyrek final maçında Atalanta ile Bologna karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Serie A'da sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Gian Piero Gasperi'nin öğrencileri, İtalya Kupası'nın da sahibi olmayı amaçlıyor. Bologna karşısında iç saha avantajını kullanmayı hedefleyen Atalanta, güçlü rakibini mağlup ederek bir üst tura çıkmak istiyor. Peki, Atalanta - Bologna maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?
ATALANTA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İtalya Kupası çeyrek final maçında oynanacak Atalanta - Bologna maçı 4 Şubat Salı günü saat 23.00'te başlayacak.
ATALANTA - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gewiss Stadyumu'nda oynanacak Atalanta - Bologna maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ATALANTA - BOLOGNA MAÇI CANLI İZLE