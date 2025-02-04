Atalanta - Bologna maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | İTALYA KUPASI ÇEYREK FİNALİ

İtalya Kupası çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Serie A’da zirve mücadelesi veren Atalanta, kupada da iddiasını sürdürmek için sahaya çıkıyor. Gian Piero Gasperini yönetimindeki Bergamo ekibi, taraftarı önünde oynayacağı bu kritik maçta hata yapmadan bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor. Hücum gücü yüksek futboluyla dikkat çeken mavi-siyahlılar, çeyrek final mücadelesinde favori olarak gösteriliyor. İtalya futbolunun köklü ekiplerinden Bologna ise zorlu deplasmanda rakibine sürpriz yaparak yarı finale yükselmek istiyor. Peki, Atalanta - Bologna maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2025- 16:10