Estrela - Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz Ligi'nin 20. haftasında Estrela sahasında Benfica'yı konuk edecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün sahne alacağı kritik maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşma öncesi yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Benfica, güçlü rakibi karşısında galibiyet almak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Estrela - Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dikkat çeken detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2025- 17:20