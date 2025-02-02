Estrela - Benfica maçını canlı takip etmek için tıkla
Portekiz Ligi'nin 20. haftasında Estrela sahasında Benfica'yı konuk edecek. Di Maria, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi isimlerin sahne alacağı maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Oynadığı son 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Benfica 41 puanla 2. sıraya gerilerken, kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, Estrela - Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
ESTRELA - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Portekiz Ligi'nin 20. haftasında oynanacak Estrela - Benfica maçı 2 Şubat Pazar günü saat 23.30'da başlayacak.
ESTRELA - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Estrela - Benfica maçı S Sport Plus ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.