Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal sahasında Manchester City konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan ev sahibi takım, Mikel Arteta yönetiminde Liverpool ile olan 9 puan farkını kapatmayı hedefliyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Londra temsilcisi, Manchester City karşısında hata yapmak istemiyor. Şampiyonluk yarışını sürdüren Mikel Arteta'nın öğrencileri, 23 hafta sonunda 47 puan toplayarak 2. sırada bulunuyor. Son 5 haftada 21 puan toplayan Pep Guardiola'nın öğrencileri ise zorlu rakibi karşısında çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. 41 puanla 4. sırada yer alan Manchester City, Erling Haland önderliğinde hücum yollarında etkili olmayı hedefliyor. Peter Bankes'in yöneteceği mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2025- 17:20 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025- 17:20