Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında sahasında Brighton'u 7-0 mağlup etti.

CHRIS WOOD'DAN HAT TRICK

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 12'nci dakikada Lewis Dunk (KK), 25'inci dakikada Morgon Gibbs-White, 32'nci, 64'üncü ile 70'inci (P) dakikalarda Chris Wood, 89'uncu dakikada Neco Williams ve 90+1'inci dakikada Jota Silva kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Nottingham Forest, 47 puana yükseldi ve 3. sırada yer aldı. Brighton ise 34 puanda kaldı ve 9. sırada yer aldı.

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Nottingham Forest, Fulham deplasmanına konuk olacak. Brighton ise sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.