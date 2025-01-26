Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEIM - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı 26 Ocak Pazar günü saat 17.30'da beIN Sports MAX 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.

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