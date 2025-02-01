İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United sahasında Fulham'ı konuk edecek. İki büyük takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Newcastle United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle United - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Newcastle United sahasında Fulham'ı ağırlayacak. İki büyük takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Fulham maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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