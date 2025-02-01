İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton sahasında Leicester City'yi konuk edecek. İki büyük takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Everton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Everton - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Everton sahasında Leicester City'yi ağırlayacak. İki büyük takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Leicester City maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.

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