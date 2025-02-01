Getafe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Getafe sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Getafe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'nın 22. haftasında Getafe sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Sevilla maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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