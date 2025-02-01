Bournemouth - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Bournemouth sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan deplasman takımı, Arne Slot yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyor. Aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele veren Liverpool, 8 hafta sonunda sadece 1 maçta berabere kalarak 21 puanla birinci sırada tamamladı. Ligde de üst üste üçüncü zaferini almayı amaçlayan Liverpool, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Ipswich Town'ı 4-1 mağlup eden deplasman takımında Mohamed Salah'ın gol veya asist yapıp yapamayacağı merak ediliyor. Andoni Iraola yönetiminde sezonun etkili takımlarından biri olan Bournemouth 40 puanla 7. sırada yer alıyor. Nottingham Forest'ı 5-0 yenerek geçtiğimiz haftaya damga vuran ev sahbi takım, bu hafta da sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Darren England'ın yöneteceği mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Bournemouth - Liverpool maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.
BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Vitality Stadyumu'nda oynanacak Bournemouth - Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.