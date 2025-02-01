Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth sahasında Liverpool'u konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan deplasman takımı, Arne Slot yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyor. Aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele veren Liverpool, 8 hafta sonunda sadece 1 maçta berabere kalarak 21 puanla birinci sırada tamamladı. Ligde de üst üste üçüncü zaferini almayı amaçlayan Liverpool, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Ipswich Town'ı 4-1 mağlup eden deplasman takımında Mohamed Salah'ın gol veya asist yapıp yapamayacağı merak ediliyor. Andoni Iraola yönetiminde sezonun etkili takımlarından biri olan Bournemouth 40 puanla 7. sırada yer alıyor. Nottingham Forest'ı 5-0 yenerek geçtiğimiz haftaya damga vuran ev sahbi takım, bu hafta da sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Darren England'ın yöneteceği mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2025- 15:50