Fransa Ligue 1 20. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Brest deplasmanına konuk oldu.
Paris ekibi, rakibini 5-2 mağlup etti.
Paris Saint-Germain, 29. dakikada Ousmane Dembele ile öne geçti. Brest, 50. dakikada Romain Del Castillo ile 1-1'lik eşitliği buldu.
PSG'de ilk golü atan Dembele, 57 ve 62'de bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 3-1'e getirdi.
Brest, Ajorque Ludovic'in 71'de attığı golle durumu 3-2'ye getirdi ve umutlandı.
PSG'de 89. dakikada sahne alan Gonçalo Ramos, maçın skorunu 4-2'ye getirdi. Ramos, 90+7'de bir kez sahneye çıktı ve fileleri havalandırdı. Ramos'un son golüyle birlikte PSG, Brest'i deplasmanda 5-2'lik skorla mağlup etti.
Bu sonucun ardından PSG, ligde 50 puana yükseldi. Brest, 28 puanda kaldı.