Fransa Ligue 1'de 20. hafta maçında lider PSG, deplasmanda Brest'i 5-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı.

Fransa Ligue 1 20. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Brest deplasmanına konuk oldu.

Paris ekibi, rakibini 5-2 mağlup etti.

Paris Saint-Germain, 29. dakikada Ousmane Dembele ile öne geçti. Brest, 50. dakikada Romain Del Castillo ile 1-1'lik eşitliği buldu.

PSG'de ilk golü atan Dembele, 57 ve 62'de bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 3-1'e getirdi.

Brest, Ajorque Ludovic'in 71'de attığı golle durumu 3-2'ye getirdi ve umutlandı.

PSG'de 89. dakikada sahne alan Gonçalo Ramos, maçın skorunu 4-2'ye getirdi. Ramos, 90+7'de bir kez sahneye çıktı ve fileleri havalandırdı. Ramos'un son golüyle birlikte PSG, Brest'i deplasmanda 5-2'lik skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından PSG, ligde 50 puana yükseldi. Brest, 28 puanda kaldı.