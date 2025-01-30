Trendyol Süper Lig’de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Trabzonspor’un yetenekli sol beki Eren Elmalı, transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Özellikle Galatasaray’ın genç futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtilirken, 30 Ocak Perşembe günü yayımlanan haberlere göre Fenerbahçe’nin de transfer yarışına dahil olduğu ifade edildi. Peki, Eren Elmalı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Eren Elmalı hangi takımlarda oynadı? İşte genç futbolcunun kariyerine dair merak edilen detaylar…

Trabzonspor'un yetenekli sol beki Eren Elmalı, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Uzun süredir Galatasaray ile adı anılan genç oyuncu için Fenerbahçe'nin de harekete geçtiği iddia ediliyor. Sarı-lacivertlilerin, başarılı futbolcu için resmi temaslara başladığı belirtilirken, bu gelişme futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Transfer iddialarıyla birlikte futbolseverler, "Eren Elmalı kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?" gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte, genç sol bekin dikkat çeken kariyer yolculuğu…

EREN ELMALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Eren Elmalı 7 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Kariyerine11 Ekim 2011 yılında İstanbul'un amatör kulüplerinden biri olan Kartalspor'da başladı. Burada gösterdiği başarılı performansın ardından Kasımpaşa'ya transfer olan genç sol bek, Süper Lig'de sergilediği istikrarlı oyunuyla dikkatleri üzerine çekti. 2022 yılında Trabzonspor'a transfer olarak kariyerinde önemli bir sıçrama yaptı ve Bordo-Mavili formayla hem ligde hem de Avrupa kupalarında sahaya çıktı.

EREN ELMALI HANGİ MEVKİLERDE OYNUYOR?

Güncel olarak Trabzonspor'da forma giyen Eren Elmalı sol bek olarak oynamaktadır. 2024-2025 sezonunda Trabzonspor'da 19 maçta forma giyen Elmalı, stoper ve sol açık olarak da forma giymiştir.

EREN ELMALI'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

Profesyonel kariyerine Kartalspor'da başlayan Eren Elmalı sırasıyla şu takımlarda oynamıştır:

👉11 Ekim 2011 - Kartalspor

👉09 Ağustos 2018 - Kasımpaşa

👉02 Eylül 2019 - Silivrispor (Kiralık)

👉01 Temmuz 2022 - Trabzonspor

EREN ELMALI KAÇ MAÇTA OYNADI?

15 Mart 2019 tarihinde profesyonel kariyerine adım atan Eren Elmalı, 2022-2023 sezonunda Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a 3.6 milyon euro bedelle transfer oldu. Süper Lig kariyerinde toplam 119 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 1 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu. İşte Eren Elmalı'nın istatistikleri hakkında öne çıkan detaylar:

👉Trabzonspor: 109 maç - 1 gol - 6 asist

👉Kasımpaşa: 41 maç - 1 gol - 4 asist

👉Silivrispor: 27 maç - 0 gol - 0 asist

👉Türkiye A Milli Futbol Takımı: 14 maç - 0 gol - 1 asist