Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, mücadele devam ederken maçın son dakikalarında flaş bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Zorlu mücadelede Çaykur Rizespor, kırmızı kartla 9 kişi kalmasına rağmen güçlü bir direnç gösterdi. Ancak, Fenerbahçe'nin üstünlüğü maçın sonunda belirleyici oldu.

Maçın son dakikalarında ise Çaykur Rizespor'un sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Siyah bir arka plan üzerine "bitti…" yazısının yer aldığı paylaşım, maçın hakemi Burak Pakkan'a yönelik bir tepki olarak algılandı. Çaykur Rizespor'un bu paylaşımı, hakemin kararları karşısında yaşanan hayal kırıklığını yansıttı. İşte Çaykur Rizespor'un o paylaşımı...