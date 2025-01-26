İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Udinese ile Roma 22. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE - ROMA MAÇI NE ZAMAN?

Udinese - Roma maçı 26 Ocak Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

UDINESE - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Udinese - Roma maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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