İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Lecce ile Inter 22. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lecce - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lecce ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lecce - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - INTER MAÇI NE ZAMAN?

Lecce - Inter maçı 26 Ocak Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

LECCE - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Lecce - Inter maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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