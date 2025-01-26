İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace sahasında Brentford'u konuk edecek. Formda olan iki takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Crystal Palace - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Crystal Palace sahasında Brentford'u ağırlayacak. Formda iki takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Brentford maçı 26 Ocak Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈