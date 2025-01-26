İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa sahasında West Ham United'ı konuk edecek. İki büyük takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aston Villa - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Aston Villa sahasında West Ham United'ı ağırlayacak. İki büyük takımın mücadelesinde kimin kazanacağı ise merak ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - West Ham United maçı 26 Ocak Pazar günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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