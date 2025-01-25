İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Wolverhampton sahasında Arsenal'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ev sahibi takım, Vitor Pereira yönetiminde tekrar üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Küme düşme mücadelesi veren Kurtlar, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Wolverhampton, 16 puanla ligin 17. sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta beklenmedik bir puan kaybı yaşayan Arteta'nın öğrencileri, Aston Villa karşısında önde götürdüğü maçı 2-2'lik beraberlikle tamamladı. Çıkış arayan deplasman takımı, 17. sırada yer alan rakibi karşısında 3 puan almak için sahaya çıkacak. Şampiyonluk yarışını sürdüren Mikel Arteta'nın öğrencileri, 22 hafta sonunda 44 puan toplayarak 2. sırada bulunuyor. Ligin hem üst hem de alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma futbolseverler tarafından merak ediliyor. Michael Oliver'ın yöneteceği mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Wolverhampton - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Wolverhampton sahasında Arsenal'ı ağırlayacak. Bu sezon beklentilerin altında kalan Vitor Pereira'nın öğrencilerinin nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ev sahibi takım, tekrar üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Kümede kalma yarışı veren Kurtlar, güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmayı hedefliyor. 16 puanla ligin 17. sırasında yer alan Wolverhampton, Portekizli çalıştırıcı ile tekrar galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Sezon başı gösterdiği performansın ardından Aston Villa karşısında beklenmedik bir düşüş yaşayan Arteta'nın öğrencileri ise kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta 1-0 önde götürdüğü maçı 2-2 beraberlikle tamamladı. Liverpool ise puan farkının açılmasını istemeyen deplasman ekibi, 17. sırada yer alan rakibi karşısında 3 puan almak için sahaya çıkacak. Ligin hem üst hem de alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma futbolseverler tarafından merak ediliyor. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

WOLVERHAMPTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanacak Wolverhampton - Arsenal maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

WOLVERHAMPTON - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Molineux Ground'da oynanacak Wolverhampton - Arsenal maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VITOR PEREIRA'NIN ÖĞRENCİLERİ 3 MAÇTIR KAYBEDİYOR

Garr O'Neil ile yollar ayrıldıktan sonra Wolverhampton'ın başına gelen Vitor Pereira, ilk 2 haftada aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekmişti. Son 4 haftada sadece 1 beraberlik alabilen Portekizli çalıştırıcı, küme düşme hattının bir sıra üzerinde yer alıyor. Arsenal karşısında tekrar çıkış arayan Kurtlar, taraftarı önünde puan ya da puanlar almayı amaçlıyor.

ARSENAL PUAN FARKINI KAPATMAK İSTİYOR

Premier Lig'de evinde oynadığı Aston Villa maçını 2-2 berabere tamamlayan Arsenal, şampiyonluk yarışında beklenmedik bir kayıp yaşadı. Wolverhampton deplasmanında hata yapmak istemeyen Arteta'nın öğrencileri, kritik karşılaşmayı kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor. Mikel Arteta yönetiminde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Arsenal, lider Liverpool'un 6 puan gerisinde 44 puanla 2. sırada yer alıyor.