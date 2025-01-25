İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool sahasında Ipswich Town'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan ev sahibi takım, Arne Slot yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyor. Zirve yarışını sürdüren ev sahibi takım, kümede kalmak isteyen rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Liverpool, 50 puanla ligin 1. sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Brentford deplasmanında 2-0 kazanan Slot'un öğrencileri, 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Ipswich Town ise kritik maçta puan ya da puanlar almak istiyor. 16 puanla 18. sırada bulunan deplasman takımı, beklenmedik bir sonuca imza atmayı amaçlıyor. Ligin hem üst hem de alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma futbolseverler tarafından merak ediliyor. Michael Salisbury'nin yöneteceği mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Liverpool - Ipswich Town maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Liverpool sahasında Ipswich Town'ı ağırlayacak. Bu sezon üst düzey bir performans gösteren Arne Slot'un öğrencilerinin nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan ev sahibi takım, sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyor. Kümede kalma yarışı veren rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Liverpool, 50 puanla ligin 1. sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Brentford karşısında 2-0 kazanarak 2 hafta süren galibiyet hasretine son veren ev sahibi takım, taraftarı önünde üst üste ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. 16 puanla 18. sırada yer alan Ipswich Town ise kritik maçta bir sürprize imza atmak istiyor. Ligin hem üst hem de alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma futbolseverler tarafından merak ediliyor. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

LIVERPOOL - IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında oynanacak Liverpool - Ipswich Town maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak.

LIVERPOOL - IPSWICH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Anfield'da oyanacak Liverpool - Ipswich Town maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.