Torino - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Torino sahasında Cagliari'yi 22. haftada konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Torino - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Torino sahasında Cagliari'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Torino - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Cagliari maçı 24 Ocak Cuma günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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