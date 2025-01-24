İngiltere Championship'in 29. haftasında Sheffield United sahasında Hull City'yi ağırlayacak. Küme düşme hattından çıkmak isteyen deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Ruben Selles yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Kaplanlar, son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer alan Sheffield United ise evinde oynayacağı maçta kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Peki, Sheffield United - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
SHEFFIELD UNITED - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere Championship'in 29. haftasında oynanacak Sheffield United - Hull City maçı 24 Ocak Cuma günü saat 23.00'te başlayacak.
SHEFFIELD UNITED - HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Utilita Arena Sheffield Stadyumu'nda oynanacak Sheffield United - Hull City maçı EXXEN ve TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SHEFFIELD UNITED - HULL CITY MAÇI CANLI İZLE
HULL CITY KAÇINCI SIRADA?
Queens Park Rangers maçında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından yara alan Hull City, 26 puanla 22. sırada yer alıyor. Championship'te oynadığı 28 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Kaplanlar, Sheffield United karşısında kazanan taraf olmak istiyor.