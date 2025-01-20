Villarreal - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Villarreal sahasında Mallorca'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Villarreal - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'nın 20. haftasında Villarreal sahasında Mallorca konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Mallorca ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Mallorca maçı 20 Ocak Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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