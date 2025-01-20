İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ev sahibi takım, Enzo Maresca yönetiminde tekrar üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Küme düşme mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Chelsea, 37 puanla ligin 6. sırasında yer alıyor. Bu sezon beklenmedik bir düşüş yaşayan Maresca'nın öğrencileri, geçtiğimiz hafta Bournemouth karşısında önde götürdüğü maçı 2-2'lik beraberlikle tamamladı. Çıkış arayan Londra ekibi, 17. sırada yer alan rakibi karşısında 3 puan almak için sahaya çıkacak. Kümede kalmak için mücadele eden Wolverhampton ise, güçlü rakibi karşısında galibiyete imza atmak istiyor. Son 5 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Vitor Pereira'nın öğrencileri, deplasmanda oynayacağı maçta kazanmayı hedefliyor. Ligin hem üst hem de alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma futbolseverler tarafından merak ediliyor. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Chelsea - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Chelsea sahasında Wolverhampton'ı ağırlayacak. Bu sezon beklentilerin altında kalan Enzo Maresca'nın öğrencilerinin nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ev sahibi takım, tekrar üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Kümede kalma yarışı veren Kurtlar karşısında kazanan taraf olmayı hedefleyen Chelsea, 37 puanla ligin 6. sırasında yer alıyor. Sezon başı gösterdiği performansın ardından beklenmedik bir düşüş yaşayan Maresca'nın öğrencileri, geçtiğimiz hafta 1-0 önde götürdüğü Bournemouth maçını 2-2 beraberlikle tamamladı. Kötü gidişe dur demek isteyen Londra ekibi, 17. sırada yer alan rakibi karşısında 3 puan almak için sahaya çıkacak. Küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadele eden Wolverhampton ise, güçlü rakibi karşısında etkili bir oyuna imza atmak istiyor. Son 5 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Vitor Pereira'nın öğrencileri, deplasmanda oynayacağı maçta kazanmayı hedefliyor. Ligin hem üst hem de alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşma futbolseverler tarafından merak ediliyor. Mücadele öncesinde araştırılan konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Chelsea - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

CHELSEA - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında oynanacak Chelsea - Wolverhampton maçı 20 Ocak Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

CHELSEA - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stamford Bridge'de oynanacak Chelsea - Wolverhampton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

VITOR PEREIRA 2 HAFTADIR KAYBEDİYOR

Teknik Direktör Vitor Pereira ile anlaştıktan sonra ilk 2 maçını da kazanan Wolverhampton, ardından oynadığı 3 karşılaşmada sadece 1 puan toplayabildi. Son 2 haftada oynanan Nottingham Forest ve Newcastle United maçlarını kaybeden Pereira'nın öğrencileri, kümede kalma yolunda daha fazla yara almak istemiyor. Premier Lig'in 22. haftasında Chelsea deplasmanına konuk olacak Kurtlar, kritik karşılaşmayı kazanarak çıkış arıyor.

CHELSEA KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Enzo Maresca yönetiminde sezona etkili bir başlangıç yapan Chelsea, beklenmedik bir düşüşle şok etkisi oluşturdu. Oynadığı son 5 Premier Lig maçını da kazanamayan Londra temsilcisi, 2. sıradan 6. sıraya kadar geriledi. Ligde oynadığı 21 maçta; 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Chelsea, 37 puanla 6. sırada yer alıyor. Wolverhampton maçında tekrar yükselişe geçmek isteyen ev sahibi takım, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

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